Moviola Lazio-Milan, CorSport: «Luis Alberto la prende di ginocchio. No rigore». L’analisi dell’episodio

I giornali questa mattina analizzano così l’intervento di braccio di Luis Alberto in area biancoceleste durante il primo tempo di Lazio-Milan.

GAZZETTA DELLO SPORT – Sul secondo tiro di Diaz, Luis Alberto tocca la palla con l’avambraccio destro. La distanza ravvicinata fra i giocatori porta Guida a lasciar correre (e il Var a rispettare la scelta del campo) ma il braccio del laziale è largo e lascia dubbi.

CORRIERE DELLO SPORT – Flipper in area della Lazio Luis Alberto-Brahim Diaz, quest’ultimo tocca il ginocchio (dunque il pallone può prendere direzione inaspettate) e tocca il braccio destro dello spagnolo, che è fermo, largo ma non larghissimo. Distanza ravvicinata, ci sta non considerarlo rigore