Moviola Empoli Milan: ecco tutti gli episodi del match tra gli azzurri e i rossoneri, valido per la diciannovesima giornata di Serie A

Bravo Di Bello nell’azione del quarto gol del Milan: al 69’ su cross di Saelemaekers c’è un chiaro fallo di mano di Bandinelli, ma il suo tocco aggiusta il pallone per Hernandez che segna di sinistro. Vantaggio concesso giustamente dal direttore di gara che attende un attimo evitando di fischiare un rigore che avrebbe a quel punto penalizzato i rossoneri.

L’unico errore significativo di Di Bello, come riporta l’edizione della Gazzetta dello Sport, arriva al 32’ quando Parisi entra in area del Milan e si tuffa senza essere toccato da Tonali. La simulazione era evidente e meritava il cartellino giallo. A proposito di ammonizioni, un po’ severa quella comminata al 39’ a Tonali che trattiene Cutrone sulla fascia destra in una zona di campo non pericolosa, corrette quelle di Simone Romagnoli al 62’ che atterra Saelemaekers che lo aveva anticipato al limite dell’area dei toscani e all’80’ di Bennacer che fa fallo su Bajrami su una ripartenza dell’Empoli. Giusto anche il rigore concesso all’83’ dopo review suggerita dal Var Mazzoleni alla squadra di Andreazzoli: su angolo di Bajrami, Bakayoko prova la respinta di testa ma in modo scoordinato e muove il braccio sinistro che va a colpire il pallone.