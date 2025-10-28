Connect with us

News

Moviola Atalanta Milan: gli episodi dubbi del match

News

Atalanta Milan, assente alla New Balance Arena: fa il tifo da casa - FOTO

News

Lookman, che incubo per il Milan: per la quarta volta! Nessuno come lui

News

Gimenez costretto al cambio, emergenza in attacco: entra Loftus Cheek

News

Adani scherza su Allegri, è successo in Atalanta Milan: «Tutto è compiuto» - VIDEO

News

Moviola Atalanta Milan: gli episodi dubbi del match

Milan news 24

Published

2 minuti ago

on

By

arbitro

Moviola Atalanta Milan: ecco gli episodi dubbi della partita, valida per la nona giornata di Serie A 2025-26

Il Milan affronta l’Atalanta nel match valido per la nona giornata di Serie A 2025-26. Dirige l’incontro l’arbitro Doveri. Ecco la moviola del match, con tutti gli episodi discussi e spinosi analizzati nel dettaglio. ATALANTA-MILAN LIVE

90’+5 – Finisce qui, 1-1 fra Atalanta e Milan

90’+4 – Ammonito Gabbia

90′ – Ammonito Brescianini

77′ – Ammonito Modric

61′ – Gimenez ko, entra Loftus-Cheek

46′ – Comincia la ripresa

45′ – 2 minuti di recupero

34′ – Pareggia l’Atalanta con Lookman

28′ – Ahanor si divora il gol

18′ – Si fa male De Roon, al suo posto Brescianini

8′ – Primo giallo del match: Gimenez abbatte De Ketelaere

4′ – Milan in vantaggio con Ricci

1′ – Si comincia

Related Topics:

Copyright 2024 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.