News
Moviola Atalanta Milan: gli episodi dubbi del match
Moviola Atalanta Milan: ecco gli episodi dubbi della partita, valida per la nona giornata di Serie A 2025-26
Il Milan affronta l’Atalanta nel match valido per la nona giornata di Serie A 2025-26. Dirige l’incontro l’arbitro Doveri. Ecco la moviola del match, con tutti gli episodi discussi e spinosi analizzati nel dettaglio. ATALANTA-MILAN LIVE
90’+5 – Finisce qui, 1-1 fra Atalanta e Milan
90’+4 – Ammonito Gabbia
90′ – Ammonito Brescianini
77′ – Ammonito Modric
61′ – Gimenez ko, entra Loftus-Cheek
46′ – Comincia la ripresa
45′ – 2 minuti di recupero
34′ – Pareggia l’Atalanta con Lookman
28′ – Ahanor si divora il gol
18′ – Si fa male De Roon, al suo posto Brescianini
8′ – Primo giallo del match: Gimenez abbatte De Ketelaere
4′ – Milan in vantaggio con Ricci
1′ – Si comincia