Mosquera Milan, il difensore si allontana! Spunta la mossa del Valencia che spiazza il Diavolo

Mosquera Milan, il centrale del Valencia si allontana dal club rossonero: gli spagnoli lavorano al rinnovo del contratto in scadenza nel 2026

Come riferito da TMW, il calciomercato Milan potrebbe dover rinunciare ad affondare il colpo per Mosquera, difensore centrale del Valencia.

Era un’idea del Milan e non solo. Adesso il Valencia si muove per blindare Mosquera, difensore classe 2004. Contatti che proseguono per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2026. Il nuovo contratto potrebbe prevedere una clausola di poco superiore ai 30 milioni.