Morto Toriyama, il cordoglio del Milan al fumettista giapponese – FOTO

Tramite il profilo X il Milan ha ricordato Akira Toriyama, l’iconico artista manga giapponese noto per aver creato il fenomeno globale Dragon Ball, deceduto quest’oggi all’età di 68 anni a causa di un ematoma subdurale acuto. Ecco di seguito il messaggio del club rossonero:

We’ll try tackling life with as much energy as Goku! 🧡

We loved every minute

Rest in peace, Toriyama-先生 pic.twitter.com/rxHalCZmFG

— AC Milan (@acmilan) March 8, 2024