Morte Berlusconi, Monza in vendita? Ecco la risposta di Galliani

Monza, quale destino attende? Galliani risponde: «Per l’affetto eterno…». L’ad chiarisce la sua posizione nei confronti del club

Con la morte di Silvio Berlusconi nuovi capitoli si aprono, anche sul fronte calcio. Cosa ne sarà del Monza? Il futuro del club non è stato ancora oggetto di discussione, come scrive La Gazzetta dello Sport.

Il piano, però, sembra chiaro: la ricerca di un socio non si fermerà, che sia pronto a entrare con una piccola quota o a rilevare l’intero pacchetto azionario. La cessione, per ora, non sembra nei piani. Ma a rispondere di tutto sarà sempre e comunque Adriano Galliani. L’ad del Monza ex rossonero ribadisce: «Per l’affetto eterno che provo farò quello che mi verrà richiesto»