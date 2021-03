Morte Astori: chiesto il rinvio a giudizio per tre medici accusati di falsificazione di un certificato medico per un esame mai svolto

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la Procura di Firenze ha chiesto il rinvio a giudizio per tre persone nell’ambito dell’inchiesta bis nata dalla morte del capitano della Fiorentina Davide Astori, mancato il 4 marzo 2018.

FALSIFICAZIONE – L’accusa è relativa alla falsificazione di un certificato medico per un esame a cui il giocatore in realtà non sarebbe mai stato sottoposto. L’udienza preliminare per i tre medici è stata fissata per il prossimo 21 ottobre.