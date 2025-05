Moratti: «Rapporto con Berlusconi leale e corretto. Su una cosa non gli ho mai creduto»

Moratti ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport nella quale ha parlato anche del suo rapporto con Silvio Berlusconi

Massimo Moratti ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport. Tra i tanti argomenti trattati dall’ex presidente dell’Inter, c’è anche il rapporto con Silvio Berlusconi, storico patron del Milan.

LE PAROLE – «Il rapporto con Berlusconi era di grande lealtà e correttezza. Malgrado avessimo idee diverse, la simpatia era reciproca, non era in discussione. Anche se non gli ho mai creduto quando diceva di tifare per entrambe le squadre di Milano…»