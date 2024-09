Morata Milan, l’ULTIMA novità SCONVOLGE i tifosi! E’ successo a Milanello, INCREDIBILE risvolto

Morata-Milan, l’ultima novità sconvolge i tifosi: è successo a Milanello, incredibile risvolto verso il Bayer Leverkusen

Importante novità in casa Milan in vista della sfida di martedì sera in Champions League contro il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso.

Secondo il sito di Sky Sport domani Fonseca farà le prove generali per la formazione con il Bayer Leverkusen, ma sarebbero in crescita le possibilità di vedere Morata, ancora indolenzito, inizialmente in panchina con Loftus Cheek titolare. Il tecnico non vuole correre rischi con l’ex Atletico Madrid.