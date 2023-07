Morata Milan, difficile l’addio all’Atletico Madrid: il motivo

Alvaro Morata, obiettivo di mercato del Milan, potrebbe rimanere all’Atletico Madrid nonostante il pressing di molti club

Si è parlato a lungo dell’interesse da parte del Milan per Alvaro Morata, ma adesso l’attaccante spagnolo sembra destinato a rimanere all’Atletico Madrid. Si fa complicata una sua eventuale cessione, nonostante siano in tanti i club interessati all’ex Juve, soprattutto dall’Italia.

Come sottolinea TMW, il giocatore è partito insieme ai compagni di squadra per la tournée estiva. Questo complica e non poco un suo possibile trasferimento, rallentando tutte le trattative che erano in piedi per lui. La Roma si sarebbe distaccata, mentre l’Inter rimane alla finestra.