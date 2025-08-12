Morata Como, depositato il contratto: cosa riporta il sito della Lega Serie A

Morata Como, manca solo l’annuncio: la Lega Serie A comunica il deposito del contratto dell’attaccante spagnolo

Il calciomercato rossonero, guidato dal neo-direttore sportivo Igli Tare, non smette di riservare sorprese. Dopo aver lavorato incessantemente sul fronte delle entrate per il nuovo tecnico Massimiliano Allegri, il Milan sta portando avanti anche una complessa e altrettanto importante campagna cessioni. L’obiettivo è duplice: sfoltire la rosa e, al contempo, generare liquidità da reinvestire. Tra le operazioni più significative di questi giorni, c’è quella che riguarda Álvaro Morata. L’attaccante spagnolo, il cui futuro era da tempo in bilico, è ufficialmente un nuovo giocatore del Como. La trattativa è stata lunga e complessa, soprattutto a causa della sua situazione contrattuale che lo legava in prestito al Galatasaray.

Come confermato dal sito della Lega Serie A, il contratto di Morata con il Como è stato depositato, ma con una dicitura che ha subito suscitato interrogativi: il trasferimento è infatti segnalato come “temporaneo”. Questa formula, come riportato da diverse fonti tra cui Eurosport e Goal.com, potrebbe essere un modo per aggirare ostacoli burocratici o un’operazione finanziaria complessa. È noto, infatti, che il Milan ha dovuto versare un indennizzo di circa 5 milioni di euro al Galatasaray per risolvere il prestito anticipatamente, con Morata che ha rinunciato a una parte del suo stipendio per agevolare l’affare.

Dalle stesse fonti, emerge che il Milan incasserà una cifra di circa 12 milioni di euro dal Como per la cessione, che in realtà dovrebbe essere a titolo definitivo. La discrepanza tra la dicitura sul sito della Lega e le notizie di mercato ha acceso il dibattito, ma è probabile che si tratti di un prestito con obbligo di riscatto, con la cifra pattuita già garantita. Questa mossa consentirebbe al club lariano di spalmare l’investimento su più esercizi, mentre il Milan otterrebbe il suo tesoretto per il mercato. L’arrivo di Morata al Como, fortemente voluto da Cesc Fabregas, si concretizza dunque dopo un lungo tira e molla, risolvendo una situazione che si era fatta spinosa per tutte le parti in causa.

L’operazione Morata si inserisce perfettamente nella strategia di Igli Tare, che sta gestendo con grande pragmatismo e competenza sia le entrate che le uscite. La cessione dell’attaccante spagnolo libera un posto in rosa e permette al Milan di incassare una cifra importante, che potrebbe essere utilizzata per un altro innesto nel reparto offensivo, come richiesto da Massimiliano Allegri. La dicitura “temporaneo” sul sito della Lega rimane un piccolo mistero, ma la sostanza dell’operazione è chiara: Morata è un giocatore del Como e il Milan ha fatto cassa.