Monza, Palladino: «Ibrahimovic? Un campione. C’è spazio…». Si parla di mercato del Monza e si parla dell’attaccante svedese

In conferenza stampa alla vigilia di Atalanta Monza, il tecnico del Monza Palladino ha parlato del possibile nuovo acquisto, il rossonero Zlatan Ibrahimovic.

Ecco le sue parole, come riportate da Tuttosport.it: «Ibrahimovic? Con Galliani non abbiamo parlato di nomi. Zlatan è un campione e valuteremo tutto. Abbiamo bisogno di uomini e profili giusti. C’è spazio anche per lui qui, ma come per altri campioni. A Monza abbiamo creato un certo appeal»