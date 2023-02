Monza Milan, sfida in panchina: Pioli e Palladino a confronto

Il match tra Monza e Milan sarà anche un interessante sfida tra i due tecnici. Raffaele Palladino sfida Stefano Pioli

Tra punti in comune e notevoli differenze. Raffaele Palladino sfida Stefano Pioli nel match tra Monza e Milan. I due tecnici si toccano in determinati aspetti, primo fra tutti il modulo con cui scenderanno in campo. Il tecnico dei brianzoli non si discosterà dal 3-4-2-1 con cui sta costruendo le fortune della sua squadra. Stesso discorso per il rossonero, che con questo sistema ha ritrovato un po’ di solidità.

Come riporta la Gazzetta dello Sport, per entrambi la fonte di ispirazione è il calcio spumeggiante, rapido e offensivo di Arrigo Sacchi. Un idea di dominio sull’avversario che sia Pioli che Palladino ripropongono in campo. Il tecnico del Milan per arrivare dov’è ora ne ha fatto di strada, mentre l’ex attaccante si è ritrovato di colpo sul grande palcoscenico, catapultato in Serie A dopo l’esonero di Stroppa quando allenava ancora la Primavera. Vedremo stasera chi avrà la meglio.