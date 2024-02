Monza Milan, Pioli sorprende: in difesa può scegliere ancora lui. Ultime

Monza-Milan, Pioli può sorprendere in difesa: il tecnico sembra intenzionato a confermare Simon Kjaer al centro della difesa

Come riferito da Sky, potrebbe esserci un’importante novità di formazione per la gara che il Milan giocherà domenica sera sul campo del Monza dopo la vittoria di ieri sera in Europa League contro il Rennes.

Per quanto riguarda il reparto difensivo infatti, Stefano Pioli sembra intenzionato a voler confermare Simon Kjaer. Con lui uno tra Gabbia e Thiaw: l’italiano appare momentaneamente in vantaggio.