Monza, la pazza idea Icardi prende forma: il piano di Galliani

Monza, la pazza idea Mauro Icardi prende forma: il piano di Adriano Galliani per portare in Brianza l’argentino

Come riferito dal Corriere della Sera il Monza starebbe muovendo passi concreti con Adriano Galliani per arrivare a Mauro Icardi.

I contatti con Luis Campos per il centravanti sono già stati avviati: il Psg, alle porte di una rivoluzione nella rosa, ha messo in vendita Maurito, il cui sostituto sarà Scamacca del Sassuolo. Il Monza punta ad ottenere l’attaccante con la formula del prestito oneroso e con ingaggio però largamente condiviso: Icardi, legato ai parigini per altri due anni, ha uno stipendio da 10 milioni. Un’enormità che però potrebbe essere compensata con la partecipazione di Wanda a uno dei tanti programmi Mediaset.