Monza, Galliani: «Suarez? Non confermo. Sul mercato...»

L’a.d. del Monza Adriano Galliani ha parlato dell’ipotesi Luis Suarez in Brianza e dei rinforzi in attacco: le sue dichiarazioni

Adriano Galliani, amministratore delegato del Monza, ai microfoni di Sportitalia ha parlato del rinforzi in attacco del club brianzolo e dell’ipotesi Luis Suarez.

SUAREZ – «Non ricordo se c’è stato un contatto, non lo so… Non confermo e non smentisco, ma dico una cosa: ho ricevuto centinaia di messaggi dagli agenti. Il Monza è una neo promossa ma ha proprietario Berlusconi: non c’è nessun giocatore che non risponda, anzi chiamano loro. Abbiamo offerte di calciatori impensabili, ma fino ad oggi nessun giocatore ha detto di no al Monza: tutti vorrebbero venirci. Un colpo alla Galliani? Chi può dirlo, chissà».

CLICCA QUI PER LEGGERE LE DICHIARAZIONI COMPLETE