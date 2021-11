Montolivo: «Il Milan in Champions non ha fatto male, paga l’inesperienza»

Nel corso di una lunga intervista Riccardo Montolivo ha rilasciato qualche dichiarazione sul percorso del Milan in Champions League

Riccardo Montolivo ha parlato del percorso del Milan ai gironi di Champions League. Le parole dell’ex centrocampista rossonero ai microfoni di Tuttosport.

«Per me non ha fatto male, ha pagato l’inesperienza e gli episodi lo dimostrano. Quasi tutti i giocatori rossoneri erano all’esordio in questa competizione. Hanno affrontare squadre potenzialmente finaliste. Sono convinto che l’anno prossimo non succederà».

CLICCA QUI PER L’INTERVISTA INTEGRALE