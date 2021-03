Montolivo: «Ecco come si può battere il Manchester senza Ibra»

Riccardo Montolivo, ex capitano del Milan, ha così parlato a Sky Sport 24 della sfida tra rossoneri e Manchester United questa sera

Riccardo Montolivo, ex capitano del Milan, ha così parlato a Sky Sport 24 della sfida tra rossoneri e Manchester United questa sera: «Credo che Ibra verrà utilizzato a partita in corso anche perché è una gara che potrebbe andare anche ai supplementari. Con Castillejo davanti il Milan giocherà in maniera diversa».

IBRA A SANREMO – «Onestamente ha fatto bene anche sul palco. In campo si sentirà nuovamente a suo agio nonostante le condizioni, ne sono convinto».

APPROCCIO – «La gara di andata ha dimostrato che perdere sarebbe stato un delitto perché la squadra avrebbe meritato di vincere. Credo che saprà mettere in difficoltà il Manchester. Castillejo verrà incontro perciò credo che quelli dietro di lui dovranno essere pronti e bravi ad inserirsi».

KESSIE – «Credo si debba fare un monumento a Kessié che sta facendo un campionato straordinario tenendo in piedi il centrocampo anche nei momenti di difficoltà. Meité in una partita di contenimento può funzionare ma credo che Kessié si trovi più a suo agio con un centrocampista che sappia distribuire il pallone».

EUROPA O CAMPIONATO – «E’ impossibile scegliere, gare come queste te le devi godere. Domenica penserai al campionato. Ovviamente tornare in Champions sarebbe importante sia a livello di prestigio che economico».