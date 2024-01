Montemurro si complimenta con il Milan Femminile: «È una squadra di qualità, avrebbe meritato di più». Le parole del tecnico della Juventus Women

Joe Montemurro ha così parlato in conferenza dopo Juventus Milan Women.

TEMEVA QUESTA PARTITA – «Quando c’è una partita così devo fare i complimenti al Milan, ha avuto occasioni clamorose come noi. Non sono soddisfatto del nostro calcio, troppo terrore, troppi sbagli individuali che ci hanno messo in difficoltà. C’era un po’ di stanchezza mentale dopo la Supercoppa. E’ andata bene oggi ma non possiamo rischiare. Il Milan è una squadra di alta qualità, avrebbero meritato di più su quelle occasioni».

