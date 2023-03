Montella su Tottenham-Milan: «I rossoneri hanno il 50% di possibilità di passare il turno». Le parole dell’ex tecnico rossonero

Vincenzo Montella ha parlato ai microfoni Gazzetta dello Sport della sfida di Champions League tra Tottenham e Milan. Ecco le parole dell’ex tecnico rossonero:

«Possibilità di passaggio del turno? Il 50%, il Milan ha nel Dna questa competizione, ma molti giocatori non hanno grande esperienza nelle Coppe. Il rientro di Ibra in gruppo sarà fondamentale per trasmettere ai compagni la sua personalità, abitudine a queste gare e mentalità vincente. Lui è un traino anche da bordo campo»