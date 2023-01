Montella: «Pioli sta facendo un lavoro straordinario. Scudetto? Il campionato è ancora aperto». Le parole dell’ex allenatore rossonero

Vincenzo Montella, ex allenatore del Milan e ora allenatore dall’Adana Demirspor, ha parlato ai microfoni di Rai Radio 1 nel programma Radio Anch’io Sport. Le sue dichiarazioni che riguardano i rossoneri:

SCUDETTO – «Milan Roma ha dimostrato che la partita non finisce mai e il calcio è imprevedibile. Il campionato non credo sia chiuso. Sono contento per il Napoli e per Spalletti e si meritano questo scudetto, ma il campionato è ancora lungo».

PIOLI – «Nel calcio si ha un po’ la memoria corta. Lui sta facendo un lavoro straordinario con la società. Sulla bilancia bisogna metterci anche il bilancio e i rossoneri sono quelli che negli ultimi anni hanno speso meno di tutti».

ATTACCANTI – «Ci sono diversi attaccanti che mi piacciono. Giroud ad esempio ha avuto un enorme crescita. Mi piace tantissimo Abraham perché è un attaccante moderno o lo stesso Osimhen».

DE KETELAERE – «Più cresce la squadra e più cresce il giocatore. Bisogna conoscere il carattere del ragazzo per capire come gestirlo per provare a tirare fuori il meglio da lui».