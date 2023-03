Milan, Montella: «Il match contro la Fiorentina può essere un grande test in vista della Champions». Le parole dell’ex tecnico sui due appuntamenti dei rossoneri

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l’ex Vincenzo Montella ha parlato alla vigilia di Fiorentina-Milan della sfida contro il Tottenham.

MATCH CON IL TOTTENHAM DISTRAZIONE – «Non credo, quando ci sono 4 giorni tra una partita e l’altra un tecnico ha il tempo per poter preparare bene due gare con gli stessi effettivi. Una partita come quella di Firenze può essere per il Milan è un grande test in vista del Tottenham».

