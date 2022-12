Mondiale, Cummings: «Giroud e Mbappé non hanno voluto scambiare la maglia con me». L’australiano svela un retroscena di Qatar 2022

Il giocatore australiano, Jason Cummings, ha raccontato di un episodio spiacevole avvenuto subito dopo il fischio finale di Francia-Australia in Qatar.

Ecco le sue parole, come riportate da Tuttomercatoweb.com: «Dopo la partita con la Francia sono andato da Mbappé e mi ha detto che avremmo scambiato la maglia negli spogliatoi. L’ho aspettato fuori ma uno dello staff mi ha detto che non voleva più scambiarla. Così ho incontrato Giroud e gli ho detto ‘Per favore amico, posso avere la tua maglia? Sono un tuo grande fan’, ma lui mi è passato accanto, fingendo di non parlare inglese. Ha giocato in Premier League per dieci anni…»