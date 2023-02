Mondiale per club, la Fifa ha deciso: 12 posti assegnati all’Europa. Ecco la suddivisione dei 32 posti a disposizione

Come riportato da ANSA, il Consiglio Federale della FIFA ha stabilito le modalità con cui si svolgeranno il Mondiale per Club.

Ecco il comunicato: «Il Consiglio della Fifa ha definito le modalità di partecipazione, nello specifico la distribuzione dei posti delle varie confederazioni continentali, del Mondiale per club che nel 2025 verrà disputato da 32 squadre in una sede ancora da stabilire. Le date sono giugno-luglio, quindi come quelle (Qatar 2022 a parte) dei Mondiali per nazionali, mentre i posti verranno così assegnati, secondo quanto fa sapere la Fifa: 4 alla confederazione africana, 4 all’Asia, 4 alla Concacaf, 1 all’Oceania, 6 alla Conmebol sudamericana, 12 all’Uefa e quindi all’Europa e uno alla federazione nazionale del paese osputante, per un totale appunto di 32».