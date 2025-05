Moncada non ha dubbi sul futuro: «Stagione fallimentare ma avremo ancora più fame, vi spiego». Le ultimissime sui rossoneri

Roma-Milan, penultima giornata di Serie A, ha visto i rossoneri perdere 3-1. Nel pre partita, ai microfoni di DAZN, Moncada ha definito la stagione fallimentare.

«Furlani ha parlato di stagione fallimentare? Sono d’accordo con lui, siamo molto delusi per la stagione ma ti lascia anche qualcosa per il prossimo anno, per lavorare e fare qualcosa in più. Abbiamo ancora più fame adesso. In stagione abbiamo avuto alti e bassi tra Serie A, Europa, siamo arrivati in finale di Coppa Italia… Però siamo delusi, mi dispiace per i tifosi».