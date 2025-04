Moncada Milan, Furlani non ha dubbi! Dialogo recentissimo, presa questa decisione sul futuro

Moncada Milan, Giorgio Furlani ha confermato la piena fiducia al dirigente ex Monaco in vista della prossima stagione

Come riferito da calciomercato.com, in casa Milan non ci sono dubbi sul futuro di Geoffrey Moncada:

PAROLE – «In questo finale di stagione Moncada è ancora molto operativo in attesa di capire i prossimi sviluppi. La filosofia del club sul lavorare in team l’ha assorbita da tempo senza difficoltà (buono è il rapporto anche con Zlatan Ibrahimovic) e con il possibile arrivo di Igli Tare sarebbe facile la coesistenza: i due si conoscono e stimano da tempo, hanno una visione simile sul come fare calcio oltre a diversi buoni contatti in comune. Tony D’Amico è il candidato in pole, allo stato attuale, e non avrebbe difficoltà a lavorare con il prossimo capo dell’area scouting. Ecco perché la conferma di Moncada al Milan è scontata».