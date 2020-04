Moglie di Bonucci criticata sui social: il motivo – FOTO

E’ finita nella bufera social una foto postata dalla moglie dell’ex Milan in cui le distanze di sicurezza non sono state rispettate

I social non perdonano nulla, si sa. L’ultima prova è la foto postata su Instagram da Martina Maccari, moglie di Leonardo Bonucci, in cui si immortala l’ex capitano del Milan in un quadretto di famiglia per festeggiare il compleanno del nonno.

Gli utenti si sono subito scagliati per sottolineare come, in piena emergenza coronavirus, non sia consentito andare a trovare i nonni o altri parenti ma, stando a quanto spiegato dalla stessa Martina, in realtà i nonni abitano all’interno dello stesso complesso residenziale e che quindi non sarebbe stata violata la norma che vieta gli spostamenti e gli assembramenti.