Modric spinge per esserci, nuovi esami in settimana: spunta l’ipotesi mascherina!

Modric nei prossimi giorni effettuerà nuovi controlli per capire se potrà tornare a disposizione già da domenica prossima

Il Milan di Massimiliano Allegri si prepara a una fase cruciale della stagione, e il leader indiscusso del centrocampo, Luka Modric, non ha intenzione di restare a guardare. Secondo le ultime indiscrezioni pubblicate da La Gazzetta dello Sport, il fuoriclasse croato sta spingendo al massimo per rientrare in gruppo e guidare i rossoneri verso l’obiettivo stagionale più prestigioso: la Champions League.

Esami medici e la soluzione della maschera

La tabella di marcia per il rientro del croato è già stata tracciata. Nel corso della settimana, Modric si sottoporrà a una serie di controlli clinici decisivi per monitorare l’evoluzione del trauma al volto subito recentemente. Se i test daranno esito positivo e confermeranno la stabilità della zona interessata, lo staff medico darà il via libera per l’utilizzo di una maschera protettiva speciale.

Questo dispositivo permetterebbe al calciatore di scendere in campo in totale sicurezza, proteggendolo da eventuali colpi fortuiti. La volontà del giocatore è ferrea: vuole accelerare i tempi per essere a disposizione di Allegri già per la delicata sfida in trasferta contro il Genoa.

Il ruolo di leader nel Milan di Allegri

Massimiliano Allegri ha sempre basato i suoi successi sulla gestione dei campioni e sulla solidità tattica, elementi che Modric incarna alla perfezione. Il tecnico toscano sa bene che avere il croato in campo, anche non al 100% della condizione, garantisce una gestione del pallone e una visione di gioco che pochi altri al mondo possono offrire.

L’obiettivo dichiarato è riportare il Milan ai vertici europei. Modric, che la Champions League l’ha vinta ripetutamente, considera la sua missione a Milano non ancora conclusa e vede nel quarto posto (o nel consolidamento della classifica) solo il primo passo per un finale di stagione da protagonista.

Verso Genova con un unico obiettivo

La determinazione mostrata dal numero 10 rossonero è un segnale forte per tutto l’ambiente. In un momento in cui le rotazioni diventano fondamentali, il sacrificio di Modric per esserci a Genova dimostra l’attaccamento alla maglia e la sintonia con il progetto tecnico di Allegri. I tifosi attendono con ansia il responso definitivo dei medici, sperando di vedere il loro “architetto” nuovamente in campo con la sua nuova protezione facciale.

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