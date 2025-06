Modric Milan, il croato sarà al Mondiale per Club con il Real Madrid? Cosa filtra. I rossoneri hanno una speranza

Modric Milan, il centrocampista croato è intenzionato a giocare il Mondiale per Club con il Real Madrid: i rossoneri rispettano la scelta

Secondo quanto riportato da Daniele Longo, il calciomercato Milan è pronto a ingaggiare Luka Modric, ma dovrà aspettare le tempistiche del giocatore. Modric è infatti in parola con il Real Madrid per giocare il Mondiale per Club, che terminerà il 13 luglio. Il Milan vorrebbe avere Modric a disposizione subito per programmare la prossima stagione, ma sembra che dovrà rispettare le tempistiche del fuoriclasse croato.

La situazione è delicata, poiché da un lato ci sono le esigenze del Milan, che vorrebbe avere Modric disponibile per la preparazione estiva, dall’altro lato c’è l’affetto e il rispetto di Modric per il Real Madrid, che gli ha dato tanto negli ultimi anni. Il club spagnolo ha infatti dato a Modric la possibilità di giocare al massimo livello e di vincere numerosi titoli, e il giocatore sembra voler ricambiare partecipando al Mondiale per Club.

Il Milan sembra essere disposto a rispettare la decisione di Modric e a firmare il contratto annuale con il giocatore tra martedì e mercoledì. Modric partirà poi per il Mondiale per Club e si unirà al Milan solo dopo la fine del torneo, il 13 luglio. Ciò significa che il Milan dovrà aspettare fino al 10 agosto per avere Modric nuovamente a disposizione, il che potrebbe penalizzare la squadra nella preparazione estiva.

La scelta di Modric di giocare il Mondiale per Club con il Real Madrid potrebbe avere un impatto significativo sulla sua stagione con il Milan. Il giocatore potrebbe essere in ritardo di preparazione rispetto ai suoi compagni di squadra e potrebbe dover lavorare sodo per recuperare il tempo perso. Tuttavia, il Milan sembra essere disposto a correre questo rischio pur di avere Modric in squadra. La situazione è ancora fluida, ma sembra che il Milan e Modric siano vicini a raggiungere un accordo.