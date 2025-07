Modric Milan, Terry lo esalta: «Colpo fantastico, ecco cosa porterà ai rossoneri»

Modric Milan, Terry, leggenda del Chelsea, ha esaltato il centrocampista croato nuovo acquisto del club rossonero: le dichiarazioni

L’entusiasmo è palpabile a Milano in attesa dell’arrivo di Luka Modric, destinato a diventare ufficialmente un nuovo giocatore del calciomercato Milan nelle prossime ore. A infiammare ulteriormente gli animi rossoneri, le parole di un’icona del calcio mondiale: John Terry. L’ex leggenda del Chelsea e della nazionale inglese, intercettato a Malpensa dai microfoni di calciomercato.com, non ha lesinato elogi per il fuoriclasse croato, definendo il suo imminente trasferimento come un “colpo fantastico” per il Diavolo.

Le dichiarazioni di Terry offrono una prospettiva privilegiata sulle qualità di Modric, non solo come calciatore, ma anche come persona. “È un giocatore fantastico, uno dei migliori al mondo”, ha affermato Terry con la sua consueta schiettezza. Questo giudizio, proveniente da un difensore che ha affrontato i più grandi talenti del calcio moderno, assume un peso significativo. Ma Terry non si è limitato a elogiare le abilità tecniche di Modric; ha sottolineato anche le sue qualità umane, un aspetto spesso sottovalutato ma fondamentale per l’integrazione e il successo in un nuovo ambiente. “È anche una grande persona, oltre che uno dei migliori giocatori in circolazione”, ha aggiunto l’ex capitano del Chelsea, dipingendo un quadro completo di un atleta esemplare.

L’arrivo di Modric al Milan, dunque, non è visto solo come un rinforzo tecnico di altissimo livello, ma anche come un’iniezione di esperienza e leadership all’interno dello spogliatoio. Terry ha evidenziato proprio questo aspetto: “Porterà grande esperienza, è un grande nome che arriva in un grande club, il mio preferito in Italia”. Quest’ultima frase, un inatteso ma graditissimo attestato di stima per il Milan da parte di una figura così autorevole, non potrà che far piacere ai tifosi rossoneri. L’idea che un giocatore del calibro di Modric, reduce da anni di successi al Real Madrid e con un Pallone d’Oro in bacheca, possa portare la sua mentalità vincente e la sua visione di gioco in un club come il Milan, è un sogno che si avvera per molti.

Il suo tocco di palla raffinato, la sua intelligenza tattica e la sua capacità di dettare i ritmi del centrocampo sono caratteristiche che lo hanno reso uno dei centrocampisti più ammirati e rispettati al mondo. “È un giocatore di classe”, ha chiosato Terry, una definizione sintetica ma estremamente efficace per descrivere le doti ineguagliabili del croato. L’attesa è ora tutta per l’atterraggio a Milano di Luka Modric e per l’annuncio ufficiale che lo legherà al Milan, segnando un capitolo entusiasmante nella storia recente del club. L’eredità che Modric porterà con sé, fatta di talento, esperienza e carisma, promette di elevare il livello della squadra e di regalare nuove emozioni ai tifosi rossoneri. Sarà interessante vedere come il suo arrivo influenzerà le dinamiche di gioco e le ambizioni del Milan nella prossima stagione.