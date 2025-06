Modric al Milan, ultim’ora che fa sognare i tifosi: notizia clamorosa

Modric pronto a trasferirsi al Milan: è arrivata la notizia sulla possibile data della firma sul contratto che lo legherebbe ai rossoneri

Luka Modric sarebbe pronto a trasferirsi al Milan, le parti sarebbero molto vicine a trovare un accordo per l’arrivo del centrocampista croato ex Real Madrid. Un nome che non può far altro che far sognare i tifosi rossoneri e tutti gli appassionati di calcio e di Serie A.

Stando a quanto riportato da Gianluca Di Marzio sul proprio account X la firma sul contratto potrebbe arrivare addirittura nella giornata di domani.