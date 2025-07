Modric Milan, svelata da data del debutto ufficiale del croato: giorno cerchiato in rosso sul calendario. Le ultimissime sui rossoneri

L’ufficialità è arrivata: Luka Modrić è un nuovo giocatore del Milan! Una notizia che ha infiammato l’ambiente rossonero e riacceso l’entusiasmo dei tifosi. Dopo l’esperienza al Real Madrid, il fuoriclasse croato farà ritorno in Italia i primi di agosto, pronto per iniziare la sua nuova avventura con la maglia rossonera. L’attesa per vederlo in campo è palpabile, e non bisognerà aspettare a lungo.

Il debutto ufficiale di Modrić è già fissato: il 17 agosto, contro il Bari, in Coppa Italia. Sarà un’occasione speciale per i tifosi per ammirare le prime giocate del centrocampista croato nel Milan e per capire come si inserirà nei meccanismi di gioco. Nonostante l’età, Modrić è ancora in grado di dettare i ritmi, illuminare il gioco con passaggi precisi e mettere la sua immensa esperienza al servizio della squadra. La sua visione di gioco, la sua tecnica sopraffina e la sua leadership saranno un valore aggiunto inestimabile per il centrocampo rossonero.

L’arrivo di un giocatore del calibro di Modrić dimostra la volontà del Milan di alzare ulteriormente l’asticella e di competere ai massimi livelli, sia in Italia che in Europa. La sua presenza in campo non solo migliorerà la qualità del gioco, ma sarà anche fondamentale per la crescita dei giovani talenti presenti in rosa, che potranno imparare da uno dei migliori centrocampisti della storia recente.