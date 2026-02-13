HANNO DETTO
Modric a Dazn: «Oggi non potevamo sbagliare. Il coro dei tifosi per me? Un privilegio»
Modric, giocatore rossonero, è intervenuto ai microfoni di Dazn alla conclusione del match tra Pisa e Milan
Luka Modric, alla conclusione della sfida tra Pisa e Milan, match valevole per 25esima giornata della Serie A 2025/26, è intervenuto ai microfoni di Dazn. Ecco, di seguito, tutte le sue dichiarazioni.
Sulla vittoria: «Prima di tutto, era importante vincere, non potevamo sbagliare oggi. Ci siamo rilassati un po’, è mancata l’attenzione e hanno segnato. Poi siamo tornati in avanti, abbiamo pressato e segnato il gol vittoria».
Sul coro dei tifosi per lui: «Un privilegio che cantino questa canzone per me. Posso solo ringraziarli».
Sulla classifica: «Dobbiamo pensare gara dopo gara. Dobbiamo continuare a lavorare e migliorare».
