MN24 – Reina accetta l’Aston Villa: i dettagli dell’affare

Pepe Reina ha accettato la corte inglese dell’Aston Villa, affare in dirittura d’arrivo, Formula e dettagli della trattativa

Pepe Reina sembra aver ormai accettato l’offerta dell’Aston Villa. Il calciatore che percepisce attualmente 3 milioni di euro ed ha un contratto fino al 2021 dovrebbe svincolarsi dal Milan che, diversamente dalla trattativa per Fabio Borini, avrebbe chiesto un indennizzo con gli inglesi pronti a pagare in modo da chiudere al più presto la trattativa.

Per l’ex Liverpool pronto un contratto di sei mesi con opzione per un altro anno in caso di salvezza.

In rossonero il trentasettenne spagnolo ha collezionato 13 presenze mantenendo la porta inviolata in tre occasioni. Prima di chiudere la trattativa il Milan vorrebbe trovare un secondo portiere all’altezza in modo tale da non rimanere scoperta nel ruolo.

Come Borini anche Reina è pronto ormai a lasciare il Milan.