Gianluca Di Marzio: Fabio Borini ha scelto l’Hellas Verona

Secondo Gianluca Di Marzio, intervenuto a “Calciomercato – L’originale”, Fabio Borini avrebbe scelto l’Hellas Verona

Si è parlato molto in questi giorni di Fabio Borini, tante le squadre pronte ad acquisirne le prestazioni. In questa stagione il ventottenne ha trovato poco spazio con la maglia del Milan, solo 2 presenze per un totale di 70 minuti giocati. Il manager Roberto De Fanti, rappresentante dell’attaccante ha parlato delle squadre interessate al suo assistito indicando Genoa e Sampdoria come destinazioni più probabili.

Al contrario, intervenuto a “Calciomercato – L’originale”, Gianluca Di Marzio, esperto del settore, ha dichiarato che Fabio Borini avrebbe scelto, a sorpresa, l’Hellas Verona e quindi sarebbe pronto a presentarsi alla corte di Juric. Gli scaligeri avrebbero offerto un contratto di 6 mesi con una eventuale possibilità di prolungare il rapporto anche la prossima stagione a seconda delle prestazioni dell’ormai “ex-rossonero”. Come riporta Di Marzio, l’attaccante si sarebbe preso un’ultima notte di riflessione, ma quel che è certo è che Borini, a gennaio, lascerà il Milan che lo lascerebbe partire a titolo gratuito.