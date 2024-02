MN24 – 100 vittorie Pioli Serie A: medaglia di Furlani all’allenatore del Milan. Presenti anche Ibrahimovic e Moncada, TUTTI I DETTAGLI

100 vittorie Pioli Serie A: medaglia di Furlani all’allenatore del Milan. Presenti anche Ibrahimovic e Moncada, TUTTI I DETTAGLI sulla premiazione

Come appreso da Milannews24, nella giornata odierna, Stefano Pioli è stato premiato per le 100 vittorie in Serie A, traguardo raggiunto nella sfida contro l’Udinese dello scorso 20 gennaio vinta in rimonta per 3 a 2 grazie alla rete di Noah Okafor.

Il tecnico rossonero ha ricevuto una medaglia da Giorgio Furlani e la squadra rossonera, insieme a tutto lo staff, ha omaggiato il tecnico di una maglia speciale autografata. Inoltre, a Milanello, erano presenti anche Zlatan Ibrahimovic, Geoffrey Moncada e Antonio D’Ottavio.