MN24 – Parma Femminile, Panico: «La sconfitta mi lascia l’amaro in bocca»

Panico, tecnico del Parma Femminile, ha analizzato ai nostri microfoni la sconfitta contro il Milan Femminile di Ganz

(Dal nostro inviato Daniele Grassini) – L’allenatore del Parma Femminile, Panico, ha commentato così ai nostri microfoni la sconfitta contro il Milan:

«Nel primo tempo meritavamo di passare in vantaggio, abbiamo avuto tre occasioni nitide più altre potenziali dove potevamo essere più qualitative. Ci gira un pò tutto storto in questo periodo, non so se sul gol di Piemonte ci fosse fuorigioco ma comunque siamo andati all’intervallo immeritatamente sotto. Nei primi 20 minuti del secondo tempo non siamo obiettivamente scese in campo, abbiamo preso il secondo gol e potevamo prenderne altri due almeno. Poi abbiamo fatto gli ultimi 25 minuti nella loro metà campo e anche lì siamo state un pò sfortunate perchè se con un gol avessimo riaperto la partita magari avremmo potuto fare gli ultimi minuti in una situazione diversa, il Milan poteva avere magari paura di non portare a casa la vittoria. Nella gara di andata non c’è mai stata partita, l’abbiamo persa male. Oggi togliendo i primi 20 minuti della ripresa siamo stati superiori al Milan nel primo tempo. La partita è stata aperta, mi lascia l’amaro in bocca perchè potevamo prendere almeno un punto. Noi abbiamo chiaro quello che dobbiamo fare, vedo la mia squadra giocare bene. In alcuni casi bisognerebbe essere più squadra, veniamo però da un periodo positivo. Anche in Coppa Italia abbiamo fatto bene, la prossima è con la Roma. Ora dobbiamo stringere i denti e continuare a lavorare come stiamo facendo. Sono fiducioso di poter raggiungere l’obiettivo con grande sofferenza ma senza particolari problemi».