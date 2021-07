MN24 – Nuovo stadio Milano, incontro tra il Milan ed il sindaco: le ultime

Nuovo stadio Milano: secondo quanto appreso dalla nostra redazione, oggi pomeriggio è avvenuto un incontro tra il sindaco e la proprietà Milan

Novità sul nuovo stadio di Milano. Oggi pomeriggio a Palazzo Marino, il Sindaco Giuseppe Sala, ha incontrato Gordon Singer, Paolo Scaroni e Ivan Gazidis, in rappresentanza della proprietà e del management di AC Milan.

Durante l’incontro, considerato da tutti i partecipanti molto positivo e cordiale, il Sindaco ha confermato la volontà di proseguire con il progetto per la realizzazione del nuovo distretto sportivo di San Siro, che comprende anche il Nuovo Stadio cittadino. AC Milan, in stretto coordinamento con FC Inter, continuerà dunque il dialogo con gli Uffici dell’Amministrazione Comunale per finalizzare l’iter procedurale.