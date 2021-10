MN24 – Milan Primavera: problema alla spalla per Di Gesù, le ultime

Milan Primavera: problema alla spalla per Di Gesù. Il centrocampista rossonero non è partito con la squadra per Oporto

Oggi alle 15:30 il Milan Primavera sfiderà il Porto. Brutte notizie per Federico Giunti: stando a quanto appreso dalla nostra redazione MilanNews24.com, Enrico Di Gesù non è partito con la squadra per un problema alla spalla.

Il centrocampista era uscito nel secondo tempo contro il Napoli per una brutta caduta sulla spalla sinistra. Per lui terapia conservativa.