MN24, Milan femminile: out Fusetti, Heroum e Bjorg, le formazioni

Milan femminile-Fiorentina: Maurizio Ganz deve fare a meno di Fusetti squalificata, oltre a Bjorg e Heroum per febbre, la formazione rossonera

Domani ore 14:30, il Milan femminile sfiderà la Fiorentina al Brianteo di Monza, gara valida per i quarti di finale di andata di Coppa Italia. Maurizio Ganz dovrà fare a meno di tre titolari: Heroum e Bjorg per febbre e Laura Fusetti squalificata.

Il tecnico rossonero opterà, dunque, per un piccolo turnover. In campo Vitale, Mauri, che resta in ballottaggio con Carissimi e Begic. Recuperata Lady Andrade, siederà in panchina, così come Lidija Kulis. Ecco la probabile formazione rossonera:

Milan femminile (4-3-2-1): Korenciova; Bergamaschi, Hovland, Vitale, Tucceri; Conc, Jane Refiloe, Mauri; Giacinti, Salvatori Rinaldi; Begic. All. Maurizio Ganz.