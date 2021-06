MN24 – Milan femminile: Miriam Longo resterà in rossonero

Milan femminile: Miriam Longo, attaccante rossonera classe 2000 dovrebbe restare anche nella prossima stagione

Il Milan femminile ha conquistato in questa ultima stagione il secondo posto in campionato, valevole la qualificazione alla prossima Uefa Women Champions League, il che permetterà al team di Maurizio Ganz di rinforzarsi ulteriormente e trattenere diverse big (Fusetti, Bergamaschi, Boquete, Tucceri su tutte).

Stando a quanto appreso dalla nostra redazione MilanNews24.com, Miriam Longo dovrebbe restare in rossonero. La classe 2000, a causa di diversi problemi fisici e Covid è dovuta restare ai box per diverso tempo, rientrando in campo solamente nelle ultime partite. Le sue qualità, però, sono indiscutibili e la giovane rossonera ha grandi margini di crescita: ecco due degli ottimi motivi per cui trattenerla al Vismara.