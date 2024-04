MN24- Infortunio Kjaer: l’esito degli esami, le condizioni verso Roma Milan

Questa mattina Simon Kjaer si è sottoposto ad una risonanza magnetica dopo l’infortunio. Le condizioni del difensore

Buone notizie a metà per il Milan. Simon Kjaer è uscito infortunato dal match di ieri pomeriggio al Mapei Stadium contro il Sassuolo.

Come raccolto dalla redazione di Milannews24 il difensore rossonero si è sottoposto ad una risonanza magnetica alla coscia sinistra che ha escluso lesioni muscolari. Tuttavia farà una settimana di cure e poi verrà rivalutato, quindi non sarà a disposizione per Roma e Inter.