MN24 – Il procuratore di Lucas Paquetà è uscito ora da Casa Milan

Il procuratore di Lucas Paquetà è uscito da Casa Milan. Il brasiliano non gioca da qualche partita e non trova spazio. Il PSG monitora

Questo pomeriggio si è presentato a Casa Milan il procuratore di Lucas Paquetà. Il brasiliano non gioca da qualche partita e non trova spazio nel 4-4-2 di Pioli. In questa finestra di mercato c’è stato un’interesse del Bayern Monaco che però non ha portato ad alcuna offerta perchè il Milan valuta il trequartista tra i 35 e i 38 milioni di euro.

Edoardo Uram è uscito proprio in questo momento dopo un incontro durato 1 ora e 10 minuti circa. Solo un “tutto bene” alla sua uscita.

Chi si è sempre detto interessato all’acquisto di Paquetà è colui che lo ha portato al Milan, Leonardo. Il Psg monitora la situazione ed è pronto a portare a Parigi il rossonero, magari con un prestito con diritto di riscatto come fatto con Mauro Icardi in estate. Incontro per chiarire il prossimo futuro del giocatore, manca poco a fine mercato e il brasiliano, che sa di avere qualità e in quelle poche occasioni lo ha dimostrato, vorrebbe giocare con più continuità.