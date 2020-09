MN24 – Il Milan è alla Malpensa: destinazione Dublino VIDEO

La formazione rossonera è arrivata all’aeroporto di Malpensa, dove a breve partirà per giungere nel tardo pomeriggio a Dublino

Dopo aver lasciato Milanello, il Milan è giunto all’aeroporto di Malpensa dove a breve si imbarcherà alla volta di Dublino, dove domani sera affronterà lo Shamrock Rovers per la sfida valida per il 2° turno preliminare di Europa League.

Saranno circa due ore e mezza di volo per raggiungere la capitale irlandese e poi recarsi al Tallaght Stadium, per il classico walk around della vigilia in attesa di poi scendere in campo con pantaloncini e scarpini domani sera. Questo il video esclusivo dell’arrivo della squadra allo scalo milanese: