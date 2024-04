MN24 – Allenamento Milan: NOVITA’ sulle condizioni di Maignan, come sta il portiere

Il Milan si è ritrovato oggi a Milanello per l’allenamento in vista della Roma. In tal senso arrivano novità sulle condizioni di Maignan

Inizia la preparazione del Milan in vista dell’impegno giovedì sera, nel match di Europa League 2023-24 contro la Roma, valido per il ritorno dei quarti di finale della competizione. In tal senso arrivano novità sulle condizioni di Maignan:

come raccolto dalla redazione di Milannews24 nessun allarme per il portiere che dopo aver saltato la partita di ieri a causa di un affaticamento, oggi è tornato ad allenarsi in gruppo.