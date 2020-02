Non solo Nazionale Italiana. Il Milan in misura precauzionale ha deciso di non far partire le sue giocatrici per gli impegni nazionali

Ora è ufficiale. Il Milan ha deciso di non far partire le proprie giocatrici per gli impegni nazionali in misura precauzionale a causa della situazione coronavirus in Lombardia. Non solo quindi per la Nazionale Italiana, ma anche Thorvalsdottir e Stine Hovland hanno dovuto rinunciare alla convocazione.

Per quanto riguarda le azzurre, le convocate erano Valentina Giacinti, Valentina Bergamaschi, Linda Tucceri Cimini e Laura Fusetti.