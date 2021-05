Milanello, Tonali ancora out: il centrocampista si è allenato a parte

Tonali si è allenato a parte oggi a Milanello: il centrocampista aveva saltato la gara contro il Torino per una contusione

Sandro Tonali si allena a parte a Milanello, il centrocampista ex Brescia non ha ancora recuperato alla contusione – rimediata due giorni fa in allenamento – che l’ha costretto a saltare la gara con il Torino di ieri sera.

Nei prossimi giorni nuovi test sul campo per il giovane mediano che tuttavia potrebbe anche non essere a disposizione per la sfida in programma domenica contro il Cagliari.