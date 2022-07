Il Milan è tornato oggi in Italia dopo il ritiro austriaco. Domani Pioli ha concesso una giornata di riposo, venerdì la ripresa

Il Milan è rientrato in nottata da Klagenfurt dopo la vittoria per 0-5 in amichevole con il Wolfsberger.

Domani la squadra usufruirà di un giorno di riposo. La ripresa degli allenamenti è prevista per venerdì 29 luglio con un allenamento pomeridiano.