Milanello, le immagini dell’allenamento odierno FOTO

Proseguono gli allenamenti a Milanello. La sconfitta rimediata lunedì contro la Lazio brucia molto e soprattutto complica considerevolmente i piani europei del Diavolo.

Oggi gli uomini di Pioli hanno svolto esercitazioni tecniche eseguite con l’ausilio delle porte piccole. Al termine, spazio alla tattica. Prima di rientrare negli spogliatoi consueta partitella su campo ridotto. Tramite i propri canali social, il club di via Aldo Rossi ha pubblicato alcuni dei migliori scatti della giornata.

Milanello, come rain or shine. 🌧️ #SempreMilan

