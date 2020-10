Milanello, il report del penultimo allenamento prima di Celtic-Milan

Milanello, penultimo allenamento prima di Celtic-Milan per i rossoneri: presente la dirigenza al completo ma finisce out Calhanoglu

Penultimo allenamento prima della trasferta di Glasgow, dove il Milan affronterà il Celtic, giovedì 22 ottobre alle 21.00, nell’esordio del girone di Europa League. Anche questa mattina erano presenti a Milanello, per seguire l’allenamento della squadra, Ivan Gazidis, Paolo Maldini e Frederic Massara.

Milanello, il report odierno

Rossoneri in campo, sul rialzato alle spalle degli spogliatoi, dopo aver terminato l’attivazione muscolare in palestra. Torelli a tema per iniziare il lavoro con il pallone, poi possesso palla e a seguire spazio alla parte tattica. Per concludere, si è giocata una partitella su campo ridotto che ha visto però Calhanoglu lasciare il campo a causa di un problema alla caviglia.